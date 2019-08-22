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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - İHA
22.08.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Edremit ve Marmaris'te korkutan yangınlar

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Balıksesir'in Edremit ilçesinin Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlıkta yangın çıktı. Yangının çıktığı yere 1 kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde bulunanlar, panik yaşarken, alevler 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgede başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

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  • Edremit sahili alev alev
  • Edremit sahili alev alev
  • Edremit sahili alev alev
  • Edremit sahili alev alev
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde turistik tatil bölgeleri Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor. Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre Dalyan ve Akçay arasında kalan sahil şeridindeki sazlık alanda aniden çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi. Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu. Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.

Son dakika...Marmariste orman yangını
Son dakika...Marmaris'te orman yangını

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Balıkesir'den havalanan yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına başladı. Yangının devam ettiği kara yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

"YANGIN YAKLAŞIK 500 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLUYOR"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.     

Alevlerin yaklaşık 500 dönüm alanda etkili olduğu bilgisini paylaşan Arslan, şunları kaydetti:     

"Burhaniye tarafındaki yerleşim yerlerine çok yakın noktalara gelmiş ama ekiplerin müdahalesi sonucunda engellenmiş. Denizin yakın olması büyük bir avantaj, helikopterler 5 dakikada bir suyu doldurup boşaltıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Yangın henüz sönmedi, devam ediyor ancak yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınma durumu söz konusu olacak. Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor. Yangın kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor."     

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Altınkum Mahallesi ile Burhaniye ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin kesiştiği noktadaki sazlık alanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde paniğe yol açan yangında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangın bölgesine yakın bir yerde bulunan barınaktaki hayvanlar ise alevlerden zarar görmezken, diğer yerleşim yerlerinden uzaktaki 3 katlı villanın bahçesindeki otların yandığı belirtildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA'DA KORKUTAN YANGIN

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yerleşim yerlerine sıçramadan hızlı ve etkin müdahaleyle söndürülen yangında 2 dekar alan zarar gördü.
Aynı bölgede aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, yanan alanda sabotaj ihtimaline karşı inceleme yaptı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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