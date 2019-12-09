MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEdirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
GeriGündem Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
09.12.2019 - 15:57, Son Güncelleme:

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de sahte kimliklerle Yunanistan'a kaçmaya çalışan iki FETÖ şüphelisi ile kaçak geçişe aracılık ettikleri öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi ekipleri, çalışmalar sonrası Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri F.Ç. ve A.B. ile organizatörlük yaptıkları öne sürülen aynı aileden İ.A, M.A, S.A. ve A.A'yı yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, daha sonra Edirne Adliyesine sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle