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    Yunan askerlerin üzerinden 'askeri kroki' çıktı

    AA
    22.03.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Edirne'de sınırı geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasına dair soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Askerlerin üzerinden çıkan harici bellekte askeri krokilerin olduğu belirlendi.

    Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker ile ilgili soruşturma sürüyor.


    54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta yakalanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'un üzerinden çıkan dijital materyallerin bir kısmı üzerindeki incelemeler tamamlandı.

    HARİCİ BELLEKTE ASKERİ KROKİLER ÇIKTI

    Cep telefonu ile görüntü kaydettikleri belirlenen askerlerin üzerinde bulunan 2 cep telefonu ile askeri haberleşmede kullanılan bir kriptolu telefon ve harici bellek de incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildi. Harici bellekte yapılan incelemede, askeri krokilerin olduğu öğrenilirken, dijital materyallerin tamamının incelenmesi için çalışmalar devam ediyor.

    OLAY

    54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmıştı.

    İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

     

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    Etiketler: Yunan , Edirne , Sınır , gündem
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