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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 16:53, Son Güncelleme:/

Edirne'de şantaj tuzağı

EDİRNE'de ev ve iş yerlerin kurdukları düzenekle gizli uygunsuz görüntüler çekerek, şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edirne'de şantaj tuzağı
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Edirne'de Bedesten Çarşısı'nda tekstil ürünleri satan İ.Y. adlı kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, K.Y.'nin kendisinin uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj amaçlı kullandığı şikayetinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararıyla  K.Y.'nin ev, iş yeri ve otomobilinde arama yaptı.

Aramada cep telefonu, bilgisayar, harici hard diskler ve gizli çekim yapmak için kurulu düzenek bulundu.

El konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucu kentteki iş insanlarının da aralarında olduğu kişilere ait gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler tespit edildi.

Gözaltına alınan K.Y., bir gün polis tarafından sorgulandıktan sonra 10 gün önce çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla şikayette bulunan İ.Y. de polis tarafından 1 hafta önce gözaltına alındı.

Savcılık tarafından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen İ.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan K.Y.'nin şikayeti üzerine B.D ve eşi J.B.D de gözaltına alınıp, evinde arama yapıldı.

Cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu. Dijital verilerde yapılan incelemede çok sayıda kişiye ait gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler olduğu görüldü.

Polisteki sorgularının ardından savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.D ile eşi J.B.D., tutuklanarak cezaevine kondu.

Polisin dijital materyallerde uygunsuz görüntüleri bulunanları tespit ederek, ifadelerini alma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

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