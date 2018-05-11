Edirne’de rekor kırma heyecanı! Dünyanın en büyük tavasını yaptılar…

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan "Paslanmaz çelikten 7 metre çapında bir ciğer tavası yaptırdık. Tavamız dünyanın en büyük tavası oldu. Bugün montajına başladık. Tavanın altında da 5 metrelik bir ocak kısmı olacak, yağı kızdırmak için. Guinness'in bu konuda bazı kuralları var, kurallara uygun olarak tavayı hazırladık. Paslanmaz çelikten 7 metre çapında bir ciğer tavası yaptırdık. Bin 800 litre yağ kullanacağız, bu da zannediyorum dünyadaki en fazla yağ kullanımı olacak. Yine 600 kilo ciğeri 12 ustamız aynı anda bu tavada pişirecek" dedi.

Kırklareli'ndeki bir firma tarafından imal edilen 7 metre çapındaki ciğer tavası Karaağaç Mahallesi'nde Lozan Caddesi'nde hazırlanan platforma vinçle yerleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne tava ciğerinin, yapılan çalışmalar sonucunda ulusal bir marka haline geldiğini belirtti. Gürkan, "Türkiye'nin her yerinden insanlar Edirne tava ciğerini yemek için Edirne'ye geliyor. Biz de geleneksel olarak uzun yıllardır bando ve ciğer festivali yapıyoruz. Bu yıl artık Edirne tava ciğerinin uluslararası marka haline gelmesi için festivali Guinness Rekorlar Kitabı'na sokmayı hedefledik." diye konuştu.

Guinness Rekorlar Kitabı'nın Türkiye yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"(Dünyanın en büyük tavası) kategorisi olduğunu ama burada herhangi bir tescil olmadığını öğrendik. Çalışmalarımıza başladık. Çünkü Edirne tava ciğeri adından da anlaşılabileceği gibi tavada pişen bir ciğer. Guinness'ın bu konuda bazı kuralları var, kurallara uygun olarak tavayı hazırladık. Paslanmaz çelikten 7 metre çapında bir ciğer tavası yaptırdık. Yarın ciğer festivali bölümü var. Tavamız dünyanın en büyük tavası oldu. Bugün montajına başladık. Tavanın altında da 5 metrelik bir ocak kısmı olacak, yağı kızdırmak için. Bütün bunlar hazırlanıyor, yarın yetkililer de burada olacaklar ölçümlerini yapacaklar; kriterlere uyuyor mu uymuyor mu diye bakacaklar. Daha sonra tavamızın ateşini yakacağız ve ocağımızın üzerine koyacağız. Ardından bin 800 litre yağ kullanacağız, bu da zannediyorum dünyadaki en fazla yağ kullanımı olacak. Yine 600 kilo ciğeri 12 ustamız aynı anda bu tavada pişirecek. Guinness yetkililerinin de uygun görmesiyle tavamız tescillenmiş olacak ve bu da Edirne'ye ait olacak."

Edirne'de yeni bir turizm destinasyon alanı oluştuğunu aktaran Gürkan, "Rekor süreci bittikten sonra tavanın bulunduğu alanı düzenleme yaparak adeta heykel gibi sergileyeceğiz. Tabi rekor tescil belgelerini, açıklama levhalarını yanına koyarak. Ciğer ustası heykeli, bir tabak ciğer ve Karaağaç biberi koyacağız bu alana. Edirne'ye yılda gelen 3 milyondan fazla turist diğer destinasyonlarımız gibi tavanın da videolarını ve fotoğraflarını çekecek. Böylece Edirne'nin tanıtımına daha fazla katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.