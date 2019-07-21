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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - Fotoğraflar: DHA-İHA
21.07.2019 - 20:07, Son Güncelleme:

Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Uzunköprü- Keşan yolunun ilçe girişinde meydana geldi.

Edirnede otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki aynı aileden Bensu Kılıç (1), Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi.

Edirnede otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Edirnede otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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