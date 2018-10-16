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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / DHA 
16.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Edirne’de okul bahçesinde şok görüntü!

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Edirne'de, Romanların yoğun olarak yaşadığı mahalledeki okulun bahçesinde gece yarısı çakmak gazı çekip, kendilerinden geçen çocuklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okullarda denetimleri artırırken, kontroller gerçekleştirdi. Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, "Bu tür davranışlar, Romanların sosyal ve kültürel alanlardaki yokluğundan yaşadıkları sorunun parçasıdır" dedi. Öte yandan Havsa'daki metruk binada çakmak kokladığı öne sürülen Görkem E. (17), hayatını kaybetti.

Edirne'de, Romanların yoğun olarak yaşadığı mahallede, yaşları 18'den küçük bir grup çocuğun gece saatlerinde, okul bahçelerinde çakmak gazı kokladığı belirlendi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucuyla mücadele konusunda okullarda sabah giriş ve akşam çıkış saatlerinin yanı sıra geceleri de denetimler artırıldı. Her okul için 'polis irtibat memuru' görevlendirilirken, 5'i Yunus olmak üzere 17 polis, giriş ve çıkışlarda okul çevresinde devriye görev yapmaya başladı. Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, okul çevresinde resmi ve sivil ekiplerin görev yaptığını hatırlatarak, ilgisiz kişilere de idari para cezası yazıldığını söyledi.

'EMNİYET ÇOK TİTİZ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR'

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, kentte çakmak gazı koklayan çocukların ilk kez gözlemlendiğini ve bu durumun çok üzücü olduğunu söyledi. Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele konusunda titiz çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Şallı, "Bu tür uyuşturucular, çocukların eğitime katılmaları anlamında bir tür engeldir. Bu engel, onların eğitimdeki başarı oranlarını da düşürüyor. Bu konuda Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları olduğunu biliyoruz. Bu süreçlere ailelerinde katılmaları gerekiyor. Çocuklarının davranışlarını gözlemlemeleri gerekiyor. Sadece Roman çocukların değil, hiçbir çocuğun bu tip davranışlar içinde olmasını istemiyoruz. Önemli olan, çocukların sağlıklı nesiller olarak topluma kazandırılması, başarılı çocuklarla varlığımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

'EDİRNE'DE İLK KEZ GÖRÜYORUZ'

Çakmak gazı koklanılmasının, Edirne'de daha önce görülmediğine dikkat çeken Şallı, "Bu tür davranışlar, Romanların sosyal ve kültürel alanlarındaki yokluğundan yaşadıkları bir sorunun parçasıdır. 11- 13 yaş grubu çocuklarda gördüğümüz ve hiç istemediğimiz olaylar. Dernek üyelerimiz, vatandaşlarımız bazı çocukların bazı okul alanlarına girerek uyuşturucu kullandığını, gaz kokladığını ifade ediyorlar. Bizim istediğimiz, okullar çocuklar için sadece eğitim alanları olarak kalsın. Okullarımız gece saatlerinde boş ve çocuklar tenha gördüğü yerlerde yaptığı gibi okul bahçelerinde yapıyorlar. Aileler çocukların davranışlarını gözlemlemeleri gerekiyor" dedi.

Okul çevrelerinde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli görülen kişileri de Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden inceliyor. Ekipler, okul içinde ve dışında şüpheli görülen kişilerin ve olayların mutlaka '155 Polis İmdat Hattı'na bildirilmesini istedi.

'ÇAKMAK GAZINDAN ÖLDÜ' İDDİASI

Öte yandan Havsa ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki metruk binada, iddiaya göre, Görkem E., çakmak gazı kokladıktan bir süre sonra fenalaştı. Yere yığılan Görkem E. için arkadaşları, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Görkem E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Görkem E.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, ölen gencin ailesi ile arkadaşlarının ifadesini aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

 

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