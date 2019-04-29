Edirne'de lastik botta 40 kaçak yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 40 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sultaniçe köyü limanı açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 11'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçağı yakaladı. Karaya çıkarılan kaçaklar, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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