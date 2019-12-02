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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.12.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Edirne'de korkunç olay! Yüzüne sıvı atılan genç kız çığlık attı: 'Yandım, ölüyorum'

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Edirne'de korkunç olay! Yüzüne sıvı atılan genç kız çığlık attı: 'Yandım, ölüyorum'

Edirne’de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldıran şüpheli, 2 kadının yaralanmasına neden oldu. Minibüste yüzüne sıvı atılan G.Y. dehşet anlarını “Yüzüm ve gözüm yandı” sözleriyle anlattı. Genç kızın saldırıya uğradıktan sonra “Yandım, ölüyorum” diyerek yardım istediğini söyleyen görgü tanığı Remziye Ö. de ''Kızın yanına geldiğimde kıpkırmızı olduğunu gördüm. Kız 'gözüme bir şey atıldı, yandım ölüyorum' diye bağırmaya başladı'' diye konuştu.

İddialara göre okulu için Edirne’ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından ne olduğu belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Minibüste yüzüne sıvı atılan G.Y. dehşet anlarını “Yüzüm ve gözüm yandı” sözleriyle anlattı. Evinden çıkıp minibüsle çarşıya giden G.Y., minibüste bulunan bir erkek şahsın hedef gözetmeksizin içeridekilere soğuk bir sıvı attığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Genç kızın saldırıya uğradıktan sonra “Yandım, ölüyorum” diyerek yardım istediğini söyleyen görgü tanığı Remziye Ö. de dehşet anlarını şöyle anlattı:
“Aracıma gaz alıyordum bir çığlık duydum baktığımda 2 bayanın bağırdığını ve şüpheli bir erkek şahsın da koşarak kaçtığını gördüm. Kızın yanına geldiğimde kıpkırmızı olduğunu gördüm. Kız 'gözüme bir şey atıldı, yandım ölüyorum' diye bağırmaya başladı.''

Bir diğer görgü tanığı Nurten E. ise çığlık duyduğunu baktığında ise genç bir kızın yüzünün kızardığını ve ağladığını anlattı.
Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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