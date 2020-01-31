Edirne'de korkunç kaza! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’ndaki kavşakta meydana geldi. Refüjden yola çıkmaya çalışan Atakan B. yönetimindeki 59 ZD 149 plakalı otomobille İstanbul yönüne giden Ersin A.’nın kullandığı 22 DN 186 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da yola savrulurken, kazada, iki sürücü ve Ersin A.’nın aracındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralından 3’ü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 1 yaralı ise Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazanın olduğu caddede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.