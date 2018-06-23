Edirne'de inanılmaz görüntü

Edirne ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur sırasında Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde aniden fırtına oluştu. Fırtına, Bahri Demiröz'e ait ahırı yerle bir etti. İçinde canlının bulunmadığı ahırın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fırtına nedeniyle köyde çok sayıda garaj ve ahırın çatısının uçtuğu ifade edildi. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın orta kuvvette eseceği Edirne ve Kırklareli'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, sel ve su taşkınlarına karşı uyarı bulundu.

ÇORLU'DA ZOR ANLAR





Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda araç su biriken yollarda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve su baskını uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Çorlu’da yarım saati aşkın süreyle yağan sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Bazı araçlar çöken yollarda bazıları ise su dolu yollarda mahsur kaldı. Çorlu’nun İstanbul yönünden girişinde yer alan Oto Center mevkii, Bülent Ecevit Bulvarı’nın yeni devlet hastanesi kesimi, Çetin Emeç Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarlarının bir bölümünde aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşandı.