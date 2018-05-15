Edirne'de ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte sahur saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi; Van, Iğdır, Ağrı, Bitlis ve Batman, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi; Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. Peki, Edirne’de ilk sahur ve iftar saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Edirne'de sahur vakti 03:58'de bitecek ve İstanbul'da yaşayanlar 20:34'te iftar yapacak.
BÜYÜK İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre;
İstanbul'da ilk sahurda imsak 03.52, Güneş 05.39, İftar vakti ise 20.22,
Ankara'da ilk sahurda imsak 03.42, Güneş 05.26, İftar vakti ise 20.04,
Bursa'da ilk sahurda imsak 03.56, Güneş 05.41, İftar vakti ise 20.20,
İzmir'de ilk sahurda imsak 04.13, Güneş 05.53, İftar vakti ise 20. 23
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|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:58
|05:47
|13:16
|17:12
|20:34
|22:15
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:56
|05:46
|13:16
|17:12
|20:35
|22:16
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:55
|05:45
|13:16
|17:12
|20:36
|22:18
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:53
|05:44
|13:16
|17:13
|20:37
|22:19
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:52
|05:43
|13:16
|17:13
|20:38
|22:21
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:50
|05:42
|13:16
|17:13
|20:39
|22:22
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:49
|05:41
|13:16
|17:14
|20:40
|22:24
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:47
|05:41
|13:17
|17:14
|20:41
|22:25
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:46
|05:40
|13:17
|17:14
|20:41
|22:27
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:45
|05:39
|13:17
|17:14
|20:42
|22:28
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:43
|05:38
|13:17
|17:15
|20:43
|22:30
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:42
|05:38
|13:17
|17:15
|20:44
|22:31
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:41
|05:37
|13:17
|17:15
|20:45
|22:32
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:40
|05:37
|13:17
|17:16
|20:46
|22:34
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:39
|05:36
|13:17
|17:16
|20:47
|22:35
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:38
|05:36
|13:17
|17:16
|20:47
|22:36
|1 Haziran 2018 Cuma
|03:37
|05:35
|13:18
|17:17
|20:48
|22:37
|2 Haziran 2018 Cumartesi
|03:36
|05:35
|13:18
|17:17
|20:49
|22:39
|3 Haziran 2018 Pazar
|03:35
|05:34
|13:18
|17:17
|20:50
|22:40
|4 Haziran 2018 Pazartesi
|03:34
|05:34
|13:18
|17:17
|20:50
|22:41
|5 Haziran 2018 Salı
|03:33
|05:33
|13:18
|17:18
|20:51
|22:42
|6 Haziran 2018 Çarşamba
|03:32
|05:33
|13:18
|17:18
|20:52
|22:43
|7 Haziran 2018 Perşembe
|03:32
|05:33
|13:19
|17:18
|20:52
|22:44
|8 Haziran 2018 Cuma
|03:31
|05:33
|13:19
|17:19
|20:53
|22:45
|9 Haziran 2018 Cumartesi
|03:31
|05:32
|13:19
|17:19
|20:54
|22:46
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:30
|05:32
|13:19
|17:19
|20:54
|22:47
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:30
|05:32
|13:19
|17:19
|20:55
|22:48
|12 Haziran 2018 Salı
|03:29
|05:32
|13:20
|17:20
|20:55
|22:48
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:29
|05:32
|13:20
|17:20
|20:56
|22:49
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:29
|05:32
|13:20
|17:20
|20:56
|22:50