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    Edirne'de ilk sahura saat kaçta kalkılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Dünyadaki tüm Müslümanlar’ın heyecanla beklediği Ramazan öncesi en çok merak edilen konulardan biri de sahur saatleri oldu. Sahur ve iftar saatleri Türkiye’nin yedi bölgesinde farklılık gösteriyor. Peki, Edirne’de ilk sahura bugün saat kaçta kalkılacak? İşte il il 2018 imsakiye bilgileri!

    Saatlerin ilerlemesiyle birlikte sahur saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'ı bağlayan gece ilk sahurlarını yapacak ve 16 Mayıs'ta akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi; Van, Iğdır, Ağrı, Bitlis ve Batman, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi; Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek. Peki, Edirne’de ilk sahur ve iftar saat kaçta?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Edirne'de sahur vakti 03:58'de bitecek ve İstanbul'da yaşayanlar 20:34'te iftar yapacak.

    BÜYÜK İLLERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bilgilere göre;

    İstanbul'da ilk sahurda imsak 03.52, Güneş 05.39, İftar vakti ise 20.22,
    Ankara'da ilk sahurda imsak 03.42,  Güneş 05.26, İftar vakti ise 20.04,
    Bursa'da ilk sahurda imsak 03.56, Güneş 05.41, İftar vakti ise 20.20,
    İzmir'de ilk sahurda imsak 04.13, Güneş 05.53, İftar vakti ise 20. 23

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    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    16 Mayıs 2018 Çarşamba03:5805:4713:1617:1220:3422:15
    17 Mayıs 2018 Perşembe03:5605:4613:1617:1220:3522:16
    18 Mayıs 2018 Cuma03:5505:4513:1617:1220:3622:18
    19 Mayıs 2018 Cumartesi03:5305:4413:1617:1320:3722:19
    20 Mayıs 2018 Pazar03:5205:4313:1617:1320:3822:21
    21 Mayıs 2018 Pazartesi03:5005:4213:1617:1320:3922:22
    22 Mayıs 2018 Salı03:4905:4113:1617:1420:4022:24
    23 Mayıs 2018 Çarşamba03:4705:4113:1717:1420:4122:25
    24 Mayıs 2018 Perşembe03:4605:4013:1717:1420:4122:27
    25 Mayıs 2018 Cuma03:4505:3913:1717:1420:4222:28
    26 Mayıs 2018 Cumartesi03:4305:3813:1717:1520:4322:30
    27 Mayıs 2018 Pazar03:4205:3813:1717:1520:4422:31
    28 Mayıs 2018 Pazartesi03:4105:3713:1717:1520:4522:32
    29 Mayıs 2018 Salı03:4005:3713:1717:1620:4622:34
    30 Mayıs 2018 Çarşamba03:3905:3613:1717:1620:4722:35
    31 Mayıs 2018 Perşembe03:3805:3613:1717:1620:4722:36
    1 Haziran 2018 Cuma03:3705:3513:1817:1720:4822:37
    2 Haziran 2018 Cumartesi03:3605:3513:1817:1720:4922:39
    3 Haziran 2018 Pazar03:3505:3413:1817:1720:5022:40
    4 Haziran 2018 Pazartesi03:3405:3413:1817:1720:5022:41
    5 Haziran 2018 Salı03:3305:3313:1817:1820:5122:42
    6 Haziran 2018 Çarşamba03:3205:3313:1817:1820:5222:43
    7 Haziran 2018 Perşembe03:3205:3313:1917:1820:5222:44
    8 Haziran 2018 Cuma03:3105:3313:1917:1920:5322:45
    9 Haziran 2018 Cumartesi03:3105:3213:1917:1920:5422:46
    10 Haziran 2018 Pazar03:3005:3213:1917:1920:5422:47
    11 Haziran 2018 Pazartesi03:3005:3213:1917:1920:5522:48
    12 Haziran 2018 Salı03:2905:3213:2017:2020:5522:48
    13 Haziran 2018 Çarşamba03:2905:3213:2017:2020:5622:49
    14 Haziran 2018 Perşembe03:2905:3213:2017:2020:5622:50
    Etiketler: edirnede ilk sahur , edirne iftar , gündem
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