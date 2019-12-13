Edirne'de ilginç anlar

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Edirne’de dönemin ‘yetki tartışması’ konusuna sahne olan ve Belediye Başkanlığı ile Valiliği karşı karşıya getiren başı boş atlar, Talatpaşa Caddesi’nde boy gösterdi.



Araç trafiğine aldırmadan yolun ortasından ilerleyen atları, araç sürücüleri kornalarla uyarırken, vatandaşlar da şaşkın gözlerle izledi.



Bir süre caddede dolaşan atlar çevredekilerin çabasıyla bölgeden uzaklaştırılırken geriye ilginç görüntüler kaldı.