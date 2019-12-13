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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)
13.12.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Edirne'de ilginç anlar

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EDİRNE’de şehrin en işlek caddesinde görülen başı boş atlar yeniden gündem oldu. Atların trafiği birbirine kattığı anlar ise görüntülere yansıdı.

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  • Trafikte ilginç görüntü
  • Trafikte ilginç görüntü
  • Trafikte ilginç görüntü
  • Trafikte ilginç görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edirne’de dönemin ‘yetki tartışması’ konusuna sahne olan ve Belediye Başkanlığı ile Valiliği karşı karşıya getiren başı boş atlar, Talatpaşa Caddesi’nde boy gösterdi.

Araç trafiğine aldırmadan yolun ortasından ilerleyen atları, araç sürücüleri kornalarla uyarırken, vatandaşlar da şaşkın gözlerle izledi.

Bir süre caddede dolaşan atlar çevredekilerin çabasıyla bölgeden uzaklaştırılırken geriye ilginç görüntüler kaldı.

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