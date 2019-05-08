Edirne'de iftar saat kaçta yapılacak? İl il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri
Ramazan ayının üçüncü günü ile birlikte, Edirne'de yaşayan vatandaşlar da iftar saatleri ve imsakiye bilgileri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getiren Edirne halkı, iftar hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Diyanet, internet sitesi üzerinden il il iftar ve sahur saatlerini vatandaşların erişimine açmıştı. Peki, Edirne'de iftar saat kaçta yapılacak? İşte, il il iftar saatleri ve imsakiye bilgileri.
Mübarek ramazan ayının üçüncü günününe girmemizin ardından, Edirne'de ikamet eden vatandaşlar, Edirne iftar saatlerini Diyanet'in yayımladığı bilgiler doğrultusunda internetten araştırıyor. Peki, Edirne'de bugün iftar saat kaçta yapılacak? İşte Edirne ve diğer iller için Diyanet'in yayımladığı iftar ve sahur saatleri.
Edirne'de bugün iftar saat 20:25'te yapılacak. Edirne'ye ait iftar ve sahur saatlerini öğrenmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz.
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:11
|05:56
|13:15
|17:09
|20:25
|22:02
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:10
|05:54
|13:15
|17:10
|20:26
|22:04
|10 Mayıs 2019 Cuma
|04:08
|05:53
|13:15
|17:10
|20:27
|22:05
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:06
|05:52
|13:15
|17:10
|20:28
|22:07
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:05
|05:51
|13:15
|17:10
|20:29
|22:08
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:03
|05:50
|13:15
|17:11
|20:30
|22:10
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:01
|05:49
|13:15
|17:11
|20:32
|22:11
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Edrirne'de iftara ne kadar kaldığını,sahur vaktini ayrıca diğer illere ait iftar ve sahur vakitlerini görüntüleyebilirsiniz.
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