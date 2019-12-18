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MUSA KESLER
18.12.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Edirne'de görüntülendi! Bu da su maymunu...

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Anavatanı Güney Amerika olan ‘Su Maymunu’ doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez tarafından Edirne’de görüntülendi.

İstilacı bir tür olarak bilinen Su Maymunu nehirlerde ve sazlıklarla çevri göl kenarlarında yaşıyor. Türkiye’ye gelmesinin ise ilginç bir hikâyesi var. Yaban hayatı uzmanlarına göre Romanya’da ve Rusya’da derisi için Güney Amerika’dan getirilerek çiftliklerde özel olarak üretilmeye başlandı. Rusya’daki su maymunları Aras nehri üzerinden Iğdır’a ve Ardahan’a Avrupa’dakiler de yine su yolları vasıtasıyla Edirne’ye gelerek Meriç ve Tunca nehirlerinde yaşamaya başladılar. Iğdır ve Ardahan da ‘Su iti’ olarak adlandırılan bu hayvan Edirne civarında yakın zamana kadar mutasyona uğramış bir fare türü olarak biliniyordu.

Edirnede görüntülendi Bu da su maymunu...


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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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