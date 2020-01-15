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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 11:11,Son Güncelleme:/

Edirne'de fuhuş operasyonu

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Edirne'de fuhuş operasyonu

EDİRNE'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın da kurtarıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'fuhuş' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Keşan ve İpsala'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda A.B., L.G., M.O., M.Ç., S.K., Ş.Ç. ve M.G. gözaltına alındı. Polis, 9 adreste yaptığı aramada da zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 12 kadını kurtardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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