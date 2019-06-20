Edirne'de FETÖ operasyonu
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında memurluktan ihraç edilen Z.R.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen Z.R.T, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
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