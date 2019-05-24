Edirne'de 343 düzensiz göçmen yakalandÄ±
Edirne'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 343 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. DÃ¼n yapÄ±lan denetimlerde de 335 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 54'Ã¼ncÃ¼ Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± hudut birlikleri, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan bazÄ± gruplar olduÄŸunu tespit etti.
Enez, MeriÃ§ ve Ä°psala ilÃ§eleri ile sÄ±nÄ±r kÃ¶ylerinde yapÄ±lan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Dominik ve BangladeÅŸ uyruklu 343 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. DÃ¼n yapÄ±lan denetimlerde de 335 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
DÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menler, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Edirne GÃ¶Ã§ Ä°daresi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderildi.Â
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