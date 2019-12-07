Edirne polisi, kadınların yüzüne sıvı atıp kaçan şüpheliyi arıyor

Kent merkezinde kimliği belirsiz 40 yaşlarındaki erkek, kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içi taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne sıvı atarak kaçtı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen mağdurların yüzlerinde acı veren sıvının, sinek ilacı olduğu belirtildi.



Saldırganın yakalanması için emniyet müdürlüğünde özel bir ekip kuruldu. Kentteki tüm güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kıraathane ve kafelere gidip, şüphelinin fotoğrafını göstererek vatandaşları hem bilgilendiriyor, hem de gördükleri yerde haber vermeleri için uyarıda bulunuyor. Ekiplerin çalışmaları, kent merkezinin yanı sıra köylerde de sürdürdüğü belirtildi.



'GÖÇMEN OLABİLİR'



Bu arada yapılan incelemede, şüphelinin, kadınların yüzüne attığı sıvının bulunduğu şişede yağmur ve sıvı dökülmesi nedeniyle parmak izi çıkmadığı belirtildi. Şüphelinin göçmen olma ihtimali üzerinde de durulduğu ifade edildi.