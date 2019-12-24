Edebali isminin anlamı nedir? Edebali ne demek?

Oldukça eski dönemlerde kullanılan Edebali isminin kelime anlamı merak konusu oldu. Osman Gazi’nin kayınpederi ve hocası olan Edebali'nin sözlük anlamı ise tam olarak bilinmiyor. İşte, Edebali ismi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

EDEBALİ NE DEMEK?

Parlak ata anlamına gelen Edebali Horasan erenlerinden Türk bilgini ve filozofu Şeyh Edebali'nin adıdır.