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Edebali isminin anlamı nedir? Edebali ne demek?
Edebali isminin anlamı son dönemlerde popüler olan Kuruluş Osman dizisiyle beraber gündeme geldi. Edebali ismi tarihte Horasan erenlerinden Türk bilgini ve filozofu Şeyh Edebali'nin adı olarak geçiyor. Peki, Edebali isminin sözlük anlamı nedir? Edebali ne demek? İşte, Edebali isminin anlamı ile ilgili detaylar.
Oldukça eski dönemlerde kullanılan Edebali isminin kelime anlamı merak konusu oldu. Osman Gazi’nin kayınpederi ve hocası olan Edebali'nin sözlük anlamı ise tam olarak bilinmiyor. İşte, Edebali ismi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
Parlak ata anlamına gelen Edebali Horasan erenlerinden Türk bilgini ve filozofu Şeyh Edebali'nin adıdır.
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