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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mehmet CANDAN / DHA
12.12.2018 - 17:54, Son Güncelleme:

Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

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Eda Okutgen cinayeti davasında rapor beklenecek

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşandıktan sonra tekrar barışıp bir araya geldiği Eda Okutgen'i (41) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla hakkında verilen ömür boyu hapis cezası kararı Yargıtay tarafından bozulan Uğur Bunyak'ın (43) yeniden yargılanmasına devam edildi. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla istenen adli tıp raporunun mahkemeye ulaşmaması üzerine İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ertelendi.

Olay, 30 Kasım 2014 tarihinde Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İlaç firmasında çalışan Eda Okutgen, organizasyon işiyle uğraşan Uğur Bunyak'tan, 2013'te şiddetli geçimsizlik yüzünden boşandı. Yakınlarının araya girmesiyle barışan Okutgen ve Bunyak, tekrar aynı evde yaşamaya başladı. Eda Okutgen, Uğur Bunyak ile kavga edince evden ayrıldı. Bunyak, apartman çıkışında yakaladığı Okutgen'i defalarca bıçakladı. Eda Okutgen hastanede yaşamını yitirirken, polis merkezine giderek teslim olan Uğur Bunyak tutuklandı. Bıçaklama anı, apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

ZANLININ AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ ADLİ TIP'TAN RAPOR BEKLENİYOR

Uğur Bunyak hakkında, Eda Okutgen'i 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bunyak, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın avukatı, kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Uğur Bunyak hakkındaki karar, Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığıyla ilgili rapor alınmadığı için bozuldu.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın bugünkü duruşmasında Eda Okutgen'in yakınları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile tarafların avukatları hazır bulunurken, sanık Uğur Bunyak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla istenen raporun mahkemeye henüz ulaşmadığını belirtti.

Duruşma savcısı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesi için, duruşmayı erteledi.

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