Eczaneye gelip patisini uzatıp yardım istedi! 'Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEczaneye gelip patisini uzatıp yardım istedi! 'Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum'
GeriGündem Eczaneye gelip patisini uzatıp yardım istedi! 'Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
22.06.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Eczaneye gelip patisini uzatıp yardım istedi! 'Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Patisi yaralanan sokak köpeği, gittiği eczanede yardım istedi. Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı köpeği tedavi eden Eczacı Banu Cengiz, "Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi" dedi.

İstanbul patisi yaralanan bir sokak köpeği, mahalledeki eczaneye giderek yardım istedi. Hayvanseverliği ile tanınan Eczacı Banu Cengiz, önce ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Mama kabını alan Cengiz, köpeğin karnını aç olduğunu düşünerek beslemeye çalıştı. Ancak köpek yaralı patisini eczacıya uzatarak adeta yardım istedi. Eczacı Cengiz tarafından pansumanı yapılan köpek, ardından geldiği gibi dükkandan ayrıldı.


"PATİSİNİ UZATTI KAN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Sokak köpeğini tedavi eden eczacı Banu Cengiz yaşanan ilginç olayı anlatarak, "Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Sonra onu temizledik. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk. Sahiplenmek isteyenler oldu ancak kendisi sokak köpeği olduğu için özgürlüğü tercih edip gitti" ifadelerini kullandı.

"BEN ÖZEL BİR ŞEY YAPMADIM"

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaştığını ancak bu kadar büyüyeceğini beklemediğini söyleyen Cengiz, "Sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Çok şekerdi kendisi, tedavisini yaptırdı ve gitti. Ben de bunu farkındalık oluşturması adına paylaştım. Sonra bir baktım yayılmış. Umuyorum, insanlar bir parça bir şey kaparlar. Yüreklerinde insan sevgisi, hayvan sevgisi, doğan sevgisi olanlar kapısına gelen bu canlıya müdahale ederdi. Ben özel bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Çok acı fotoğraf
Diyarbakır'da dehşet! Genç avukat...
Yıllar sonra yakalandı, tehdit etti: 'Ben çıkacağım haberiniz olsun'
Bu görüntüler infial yaratmıştı! Cezası belli oldu