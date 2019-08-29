Eczaneler yarın (30 Ağustos) açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Özellikle, ilaç kullanan ve eczaneye başvuracak olan vatandaşlar, internet üzerinden yarın eczanelerin çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başladı. Peki, eczaneler yarın (30 Ağustos) açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları tüm yurtta başladı. Coşkuyla yurt genelinde kutlanacak olan bayram hazırlıkları sürerken, merak edilen konulardan biri de eczanelerin çalışma saatleri oldu. Peki, 30 Ağustos'da eczaneler çalışıyor mu? İşte, o konuya dair bilgiler.
ECZANELER YARIN ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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