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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Eczaneler yarın (30 Ağustos) açık mı?

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Eczaneler yarın (30 Ağustos) açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle, vatandaşların kafasında bazı soru işaretleri oluştu. Özellikle, ilaç kullanan ve eczaneye başvuracak olan vatandaşlar, internet üzerinden yarın eczanelerin çalışıp çalışmadığını sorgulamaya başladı. Peki, eczaneler yarın (30 Ağustos) açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilenler.

30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları tüm yurtta başladı. Coşkuyla yurt genelinde kutlanacak olan bayram hazırlıkları sürerken, merak edilen konulardan biri de eczanelerin çalışma saatleri oldu. Peki, 30 Ağustos'da eczaneler çalışıyor mu? İşte, o konuya dair bilgiler.

ECZANELER YARIN ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yarın eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

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