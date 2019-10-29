Eczaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 29 Ekim'de çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda pek çok kurumun resmi tatil nedeniyle kapalı olması, akıllara eczaneler, sağlık ocakları ve hastanelerin durumunu getirdi. Bu kurumlarda sağlıkla ilgili işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, resmi tatil gününde eczane, sağlık ocağı ve aile hekimlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, eczaneler ve sağlık ocakları bugün açık mı? Aile hekimleri 29 Ekim'de çalışıyor mu?
'29 Ekim Salı günü hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı?' sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın gündemindeki önemli maddeler arasında yer alıyor. İşte, vatandaşların bu hususta merak ettiği soruları yanıtları...
29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayıyla, eczaneler hizmet vermeyecek. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. İstanbul'da bulunduğunuz bölgede 29 Ekim'de hangi eczanenin nöbetçi olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
29 EKİM İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?
Özel hastanelerdeki durumlar bilinmemekle birlikte, devlet hastanelerindeki poliklinikler 29 Ekim Salı günü kapalı olacak. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için hastanelerin santralinden detaylı bilgi sahibi olunabilir.
Dolayısıyla, 29 Ekim Salı günü devlet hastanelerinde acil servisler hizmet verecek.
SAĞLIK OCAKLARI (AİLE HEKİMLİĞİ) 29 EKİM'DE ÇALIŞACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili dolayısıyla sağlık ocakları kapalı olacak. 30 Ekim'den itibaren aile hekimliği normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
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