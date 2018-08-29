Eczaneler ve sağlık ocakları 30 Ağustos'ta açık mı?
Resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kurumun tatil olduğu 30 Ağustos gününde, eczane ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar, bulacaklara yanıtlara göre planlarını şekillendirmek istiyor. Peki, eczaneler ve sağlık ocakları 30 Ağustos'ta açık mı?
Eczane ve sağlık ocağı gibi kurumların 30 Ağustos'taki çalışma düzenleri sorgulayan çok sayıda vatandaş, konu hakkında tatmin edici bilgi bulmak adına internette araştırma yapıyor. İşte, merakla araştırılan "Eczaneler ve sağlık ocakları 30 Ağustos'ta açık mı?" sorusunun yanıtı...
SAĞLIK OCAKLARI
Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulü çalışma programı sağlamaktadır. Yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personelle 09.00 / 12.00 saatleri arasında nöbet tutacaktır;
Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olup 9.00 / 12.00 saatleri arasında tutulacaktır. İl Sağlık Müdürlükleri bölgenin şartlarına göre bu 3 saatlik nöbet süresini süreklilik esasına uygun olarak ve nöbetin disiplin ve anlamını bozmayacak şekilde ve bölge halkına duyumunu yaparak başka saatler arsında da düzenleyebilir. Nöbet hizmetleri en az iki personel ile yürütülecektir.
ECZANELER
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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