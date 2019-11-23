Eczaneler cumartesi günü saat kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczane sorgulama
Cumartesi günü eczanelerin saat kaça kadar açık olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Ayrıca nöbetçi eczanelerin listesi de diğer aranan konular arasında. Peki Cumartesi günü eczaneler saat kaça kadar açık?
Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir
Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, il emniyet müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.
Bazı illerde ihtiyaç hallerine göre saatler değişkenlik göstermiştir. Bu konuda yaşadığınız bölgenin eczacılar odalarının resmi beyanı dikkate alınmalıdır.
İstanbul nöbetçi ezcane listesini görmek için tıklayın
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