Eczaneler bugün (arefe günü) ve bayramda açık mı?
Eczaneler bugün açık mı sorusu, sağlık problemleri nedeniyle ilaç ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan vatandaşların internet üzerinden araştırdığı konu olmaya başladı. Bugün, yani arefe günü ve bayramda eczaneler açık mı sorusuna cevap arayan birçok vatandaş, buna göre nöbetçi eczane arayışına girecek. Peki, eczaneler bayramda çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Eczaneler bayramda ve arefe günü açık mı sorusu, 3 Haziran Pazartesi gününün ilk saatlerinde birçok vatandaşın sorguladığı hususlar arasında yer almaya başladı. Tatil günlerinde nöbetçi olarak hizmet veren eczaneler, arefe günü tam gün hizmet verip vermedikleri ile gündemde yer alıyor. Peki, eczaneler bayramda açık mı olacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
ECZANELER BUGÜN VE BAYRAMDA AÇIK MI?
Eczanelerin çalışma yönetmeliğine göre arefe günü ve bayram günlerinde uyulması gereken çalışma yönergeleri bulunmaktadır.
Arefe gününde, hem eczaneler hem de (Sağlık Ocağı) ASM’ler 13.00’e kadar açık olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.
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