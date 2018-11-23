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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
23.11.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Eczacıya vitamin hapı dayağı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr

SULTANBEYLİ’de bir eczaneden ilaç alan K.Ş. ve oğlu G.Ş, eczacı kalfasının kendilerine fazladan 40 liralık vitamin hapı sattığını iddia ederek eczaneyi bastı. Eczacının babası ve kalfasını öldüresiye döven iki şehir magandası, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, “Eczaneler şiddete son derece açık ve korunaksız halde. İstanbul’da bu kaç bininci olaydır. Eczacılar olarak korunmak ve bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını istiyoruz” dedi.

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  • Eczacıya vitamin hapı dayağı
  • Eczacıya vitamin hapı dayağı
  • Eczacıya vitamin hapı dayağı
  • Eczacıya vitamin hapı dayağı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

G.Ş. geçtiğimiz Cumartesi günü Aykut Dede’nin sahibi olduğu Sultanbeyli Eczanesi’ne gelerek ilaç satın aldı. Eczacı kalfası, kendisine vitamin hapı da almasını tavsiye etti. G.Ş. reçetede yazılı olmayan vitamin hapını da satın aldı. Ancak aynı gün içinden bir tane içtiği vitamin hapını geri getirdi. Eczanede bu sırada eczacının babası Soysal Dede ile kalfası Murat Alparslan vardı. Murat Alparslan kutusu açılmış ve kullanılmış vitamin hapını geri alamayacağını söyledi. Eczaneden ayrılan G.Ş. kısa süre sonra babası K.Ş. ile birlikte geri döndü. K.Ş. de ilacı geri veremedi.

K.Ş ve G.Ş bunun üzerine Soysal Dede ile Murat Alparslan’a saldırdı. Eczanenin içinde başlayan tartışma dışarı taştı. K.Ş. ve G.Ş., Soysal Dede ile Murat Alparslan’ın tekme-tokat dövüp yerlerde sürükledi. Murat Alparslan G.Ş.’nin başına attığı tekmeyle baygınlık geçirdi.

Soysal Dede ve Murat Alparslan iki kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri de delil olarak savcılığa sundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında poliste ifadeleri alınan K.Ş. ve G.Ş., ilacı reçeteye dahil sandıklarını, darp olayının karşılıklı gerçekleştiğini  söyledi. İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KORUNMAK İSTİYORUZ

İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, eczacılarla vatandaşların sık sık karşı karşıya geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Özellikle antibiyotiklerin reçetesiz satışı yasaklandıktan sonra çok olay oldu. Vatandaş kendisinden mutlaka reçete isteyen eczacıya saldırdı. Nöbetlerde sık sık yaşanıyor bu. Bizler vatandaşlara çıkan muayene ücretlerini de tahsil ediyoruz. Vatandaş bunu ödemek istemiyor. Bunu tahsil etmezsem devlet benden istiyor. Vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz. Eczaneler şiddete son derece açık ve korunaksız halde. Sağlıkta Şiddet Yasası gündemde. Biz de eczacılar olarak korunmak ve bu konuda cezaların ağırlaştırılmasını isteriz. Bunun yolu cezaların arttırılması, ayrı bir ceza tanımlaması ise biz bunu istiyoruz.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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