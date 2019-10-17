Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi tercih işlemleri tarihleri açıklandı.. EUS tercihlerinde son gün ne zaman?
2019-EUS tercih işlemleri, 17-23 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi, 23 Ekim 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde 2019-EUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablodan yararlanmaları gerekmektedir.
Başvuru işleminizi kılavuzda belirtildiği şekilde yaparak sınav ücretini yatırınız. Başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içinde kontrol ediniz. Aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılıkta Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan bu kılavuzun uygulanması, T.C. Sağlık Bakanlığınca uygun
bulunmuştur. Bu kılavuz sınavla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını kapsamaktadır.
Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı
Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular
adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav/yerleştirmelerle ilgili olarak alınan yeni kararlar ve
gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu
nedenle ilgililerin ÖSYM’nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
SINAV TARİHİ : 21 Eylül 2019
BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Temmuz-07 Ağustos 2019
(Ücret ödeme için son gün, 08 Ağustos 2019)
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika
SINAV ÜCRETİ : 216,00 TL
EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ : 20,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ : 324,00 TL
DİKKAT! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez.
Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Başvuru merkezleri tarafından başvuru işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav/ek yerleştirme ücreti alınmaz. (Geç Başvuru Günü yapılan başvurular bu kapsam dışındadır. Geç Başvuru Günü yapılan başvurularda adaydan sınav ücreti alınır.)
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