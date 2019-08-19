Eczacıların ‘aktar’ şikâyeti
Tıbbi Aromatik Bitkileri (TAB) araştıran Meclis komisyonunda eczacıların hedefi aktarlar oldu. Aktarda satılan ürünlerin kötü koşullarda saklandığını savunan öğretim üyeleri, “Tıbbi bitkileri aktarlardan kurtarın” dedi.
‘FAZLASI ORGAN YETMEZLİĞİ YAPAR’
Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya (Hacettepe Üniversitesi): Maalesef aktarlar halkı sağlık riskine sokacak derecede problemli ürünler sunmaktalar. Kış çayı olarak aktar hemen ekinezyayı tutuşturuyor elinize. Hiçbiri “Ekinezyayı 6-8 haftadan fazla kullanırsanız karaciğer toksitesine gider, daha uzun kullanırsanız organ yetmezliğine gider” demez. Ama bunu eczacı bilir ve ilaç etkileşimleri için uyarır.
Prof. Dr. Ekrem Sezik (Yeditepe Üniversitesi): Aktarlar hekim, eczacı olarak kanserden tutun, her şeye veriyorlar, maalesef devlet de görmüyor. Satılan ürünlerin analizi yok. Depolarını görseniz, ne gezdiği belli değil.
Prof. Dr. Mustafa Aslan (Gazi Üniversitesi): Antakya’da aktar bana bir çuvalın içerisinden bitkiyi çıkardı, yarısından fazlasında mantar üremiş. Dedim ki: “Sen bunu at.” O da aynen şu ifadeyi kullandı: “Hocam, bir şey olmaz, siyahı daha iyidir.”
Prof. Dr. Murat Kartal (Bezmialem Üniversitesi): Aktarlarda doğru papatya bulmanız mümkün değil.
Meryem Özselanik (Ena Farma AŞ): Aktar hangi tarladan geldiğine, ne zaman kurutulduğuna bakmıyor.
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