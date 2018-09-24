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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.09.2018 - 22:20, Son Güncelleme:

Eczacı kalfasından eterli soygun

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Eczacı kalfasından eterli soygun

İstanbul Kadıköy’de çalıştığı eczaneden ilaç alan 65 yaşındaki Emine A.’yı eterle bayıltıp darp ederek kolundaki bilezik ve parasını alan eczacı kalfası Serdar T. gözaltına alındı.

KADIKÖY Sahrayıcedit mahallesi Cebesoy caddesinde yaşayan 65 yaşındaki Emina A. perşembe günü evde otururken sabah saat 08.30’da kapı zili çaldı. Kapı deliğinden baktı, kimseyi göremedi. Kapıyı açıp bakmak istediğinde karşısında kar maskeli biri belirdi. Kar maskeli kişi, Emine A.’nın yüzüne eterli bezle bastırdı. Yaşlı kadın bayılmayınca kar maskeli kişi darp etmeye başladı. Emine A.’yı boynundan tutarak yere yatıran saldırgan kadının kolundaki 20 bin lira değerindeki bilezikleri ve evdeki 320 TL’yi aldı. Saldırgan, Emine A. yerde yatarken, yatak odasına geçerek eşyaları karıştırmaya başladı. Saldırganın yanından ayrıldığını fark eden Emina A. sürünerek balkona çıktı ve “İmdat” diye bağırarak yardım istedi. Yaşlı kadının bağırdığını duyan saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözü moraran ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emina A. hastaneye kaldırıldı.

KUYUMCUYA SATMIŞ

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından, saldırganın kaçtığı aracın plakasını belirledi. Polis, saldırganın kaçarken kar maskesini çıkardığı görüntülere ulaşarak fotoğrafını da tespit etti. Araç plakasından saldırganın Sahrayıcedit mahallesindeki bir eczanede kalfa olarak çalıştığını belirledi. Polis düzenlediği operasyonla adının Serdar T. (38) olduğu belirlenen saldırganı gözaltına aldı. Kadının evini belirleyen Serdar T.’nin emniyetteki ifadesinde, borçlarını ödeyemeyince gasp olayına karar verdiğini, 20 bin liralık bileziği 11 bin liraya kuyumcuya sattığını söylediği öğrenildi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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