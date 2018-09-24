Eczacı kalfasından eterli soygun
İstanbul Kadıköy’de çalıştığı eczaneden ilaç alan 65 yaşındaki Emine A.’yı eterle bayıltıp darp ederek kolundaki bilezik ve parasını alan eczacı kalfası Serdar T. gözaltına alındı.
KADIKÖY Sahrayıcedit mahallesi Cebesoy caddesinde yaşayan 65 yaşındaki Emina A. perşembe günü evde otururken sabah saat 08.30’da kapı zili çaldı. Kapı deliğinden baktı, kimseyi göremedi. Kapıyı açıp bakmak istediğinde karşısında kar maskeli biri belirdi. Kar maskeli kişi, Emine A.’nın yüzüne eterli bezle bastırdı. Yaşlı kadın bayılmayınca kar maskeli kişi darp etmeye başladı. Emine A.’yı boynundan tutarak yere yatıran saldırgan kadının kolundaki 20 bin lira değerindeki bilezikleri ve evdeki 320 TL’yi aldı. Saldırgan, Emine A. yerde yatarken, yatak odasına geçerek eşyaları karıştırmaya başladı. Saldırganın yanından ayrıldığını fark eden Emina A. sürünerek balkona çıktı ve “İmdat” diye bağırarak yardım istedi. Yaşlı kadının bağırdığını duyan saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Gözü moraran ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emina A. hastaneye kaldırıldı.
KUYUMCUYA SATMIŞ
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından, saldırganın kaçtığı aracın plakasını belirledi. Polis, saldırganın kaçarken kar maskesini çıkardığı görüntülere ulaşarak fotoğrafını da tespit etti. Araç plakasından saldırganın Sahrayıcedit mahallesindeki bir eczanede kalfa olarak çalıştığını belirledi. Polis düzenlediği operasyonla adının Serdar T. (38) olduğu belirlenen saldırganı gözaltına aldı. Kadının evini belirleyen Serdar T.’nin emniyetteki ifadesinde, borçlarını ödeyemeyince gasp olayına karar verdiğini, 20 bin liralık bileziği 11 bin liraya kuyumcuya sattığını söylediği öğrenildi.
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