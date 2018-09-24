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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.09.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Eczaneden aldığı ilaçla yaşlı kadına dehşeti yaşattı!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul Kadıköy’de çalıştığı eczaneden ilaç alan 65 yaşındaki Emine A’yı eterle bayıltıp darp ederek kolundaki bilezik ve parasını alan eczacı kalfası Serdar T. gözaltına alındı.

Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi Cebesoy Caddesinde yaşayan 65 yaşındaki Emina A’nın geçtiğimiz Perşembe günü sabah saat 08.30 sıralarında kapı zili çaldı. Kapının kamerasından baktı kimseyi göremedi. Kapıyı açıp bakmak istediğinde karşısında kar maskeli biri belirdi. Emine A. büyük bir şaşkınlık içindeyken kar maskeli kişi cebinden bez çıkartarak yaşlı kadının yüzüne bastırdı. Yaşlı kadın yarı baygın halde saldırgana direnmeye çalışırken bu kez kar maskeli kişi darp etmeye başladı. Emine A’yı boynundan tutarak yere yatıran saldırgan kolundaki bileziği ve evdeki 320 TL’yi aldı. Saldırgan Emine A. yerde yatarken, yatak odasına geçerek eşyaları karıştırmaya başladı. Saldırganın yanından ayrıldığını fark eden Emina A., sürünerek balkona çıktı ve “İmdat” diye bağırarak yardım istedi. Yaşlı kadının balkondan bağırdığını duyan saldırgan evden çıkarak kaçtı. Olay yerine polis ekipleri geldi. Emina A., hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, görgü tanıklarından saldırganın olay yerinden Audi marka bir araca binerek kaçtığı bilgisini aldı. Aracın plakası kamera görüntülerinden tespit edildi. Polis, saldırganın kaçarken kar maskesini çıkardığı görüntülere ulaşarak yüz fotoğrafını da elde etti. Araç plakasından saldırganın Sahrayı Cedit Mahallesinde bir eczanede kalfa olarak çalıştığını belirledi. Polis düzenlediği operasyonla adının Serdar T.(38) olduğu belirlenen saldırganı gözaltına aldı.

Polisin yaptığı tespitlere göre, Serdar T. aynı mahallede eczanede kalfa olarak çalışıyordu. Eczaneye ilaç almak için gelen Emina A’nın kolunda bileziği görmüş, adresini alarak gasp olayını gerçekleştirmişti. Serdar T’nin Emniyetteki ifadesinde, borçlarını ödeyemeyince gasp olayına karar verdiğini, 20 bin liralık bileziği 11 bin liraya kuyumcuya sattığını söyledi. 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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