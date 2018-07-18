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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.07.2018 - 06:45, Son Güncelleme:

'Eczacı Abdi' deşifre oldu!

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'Eczacı Abdi' deşifre oldu!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Pensilvanya ile Akıncı Hava Üssü arasında iletişimi sağlayan “Eczacı Abdi” kod isimli FETÖ'cünün kimliğine Yeni Şafak ulaştı. Elebaşı Fetullah Gülen'le sivil imam Hakan Çiçek'i görüştüren kişinin Abdullah Bayram

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Pensilvanya ile Akıncı Hava Üssü arasında iletişimi sağlayan “Eczacı Abdi” kod isimli FETÖ'cünün kimliğine Yeni Şafak ulaştı. Elebaşı Fetullah Gülen'le sivil imam Hakan Çiçek'i görüştüren kişinin Abdullah Bayram olduğu tespit edildi.

HAKAN ÇİÇEK’İN CEP TELEFONUNDAN ÇIKTI

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonları bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamına yapılan incelemelerde, darbenin planlayıcılarından olan Çiçek'in, darbe günü telefonunda “Eczacı Abdi” olarak kayıtlı kişiyle görüştüğünü belirledi.

DARBE GÜNÜ GÖRÜŞTÜLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bilirkişilerinde yapılan incelemelerde, telefonunda ‘Eczacı Abdi’ adıyla kayıtlı kişi aracılığıyla elebaşı Fetullah Gülen’le görüştüğü belirlendi. “Eczacı Abdi” olarak kayıtlı kişinin de darbe teşebbüsü tarih ve saatinde ABD'de Pensilvanya eyaletinde bulunduğu ve numarasının yurt dışı numarası olduğu saptandı. Bilirkişiler, Çiçek ve “Eczacı Abdi”nin telefondaki çeşitli programlar üzerinden 3 dakika 51 saniye görüştüğünü de hazırladıkları raporda belirtti.

RAPORDA DA ANLATILDI

Raporda Hakan Çiçek’in, örgüt elebaşı Gülen ile “Eczacı Abdi” adlı kişi arasında, darbe teşebbüsü günü mesaj trafiği olduğu bildirildi. Çiçek’in, saat 20.49'da bu kişiye "Abim çok acil teli ver kendine" mesajı gönderdiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: “Sanığın, 'Eczacı Abdi'den, örgüt lideri Fetullah Gülen ile anlık olarak görüşme isteği olduğu tespit edilmiştir. Saat 20.49'da 'Ölüm kalım' şeklindeki mesaj gövde metninde, sanığın ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden örgüt lideri Fetullah Gülen'i haberdar etmeye çalıştığı tespit edilmiştir.”

ZİYARETLERİ PLANLIYOR

Gerçek adı Abdullah Bayram olan “Eczacı Abdi”nin ABD'de Fetullah Gülen'i ziyarete gelenlerin ulaşımını planlayan kişi olduğu belirtildi. Bayram'ın sürekli Gülen'in yanında bulunduğu ve uzun süredir örgüte hizmet ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK İÇİN İKİ FARKLI GÜZARGAH

Örgüt elebaşı Gülen'e ziyarete gelen özel isimlerin ulaşımından sorumluğu olduğu öğrenilen Bayram’ın FETÖ'cüleri, Pensilvanya'ya götürmek için kullandığı yöntem dikkat çekti. Uçakla gelecek kişilerin New York Havalimanı'ndan alındığı, sonrasında 2 farklı güzergahtan birinin seçilerek önceden belirlenen konaklama merkezinde bir gün bekletildiği, bu kişilerin takip edilip edilmediği kesinleştikten sonra Gülen’e götürüldüğü belirtildi. (YENİ ŞAFAK)

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