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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)
05.07.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Ecrin'in babaannesi gözyaşları içinde anlattı

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Ecrin'in babaannesi gözyaşları içinde anlattı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 2 ay önce evinin önünden kaybolduktan sonra yapılan aramalarda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kendisine ait olduğu değerlendirilen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu'nun ayrıntılı raporu bekleniyor. Ecrin'in annesi Sevcan ile üvey babası Deniz Kurnaz ilçeden ayrılıp Amasya'ya yerleşirken, bekleyişini sürdüren üvey babaanne Hacer Kurnaz, "Ecrin evin neşesiydi, gülüydü. İki ay oldu, olayın aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.

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  • Ecrinin babaannesi gözyaşları içinde anlattı
  • Ecrinin babaannesi gözyaşları içinde anlattı
  • Ecrinin babaannesi gözyaşları içinde anlattı
  • Ecrinin babaannesi gözyaşları içinde anlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu.

Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti.

Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının eşi de bulundu. Arama çalışmaları geçen hafta sona ererken kafatası ve kemiklerin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor. 

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü, küçük çocukla ilgili her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu belirtildi.

ANNE VE ÜVEY BABA MAHALLEDEN AYRILDI

Ecrin'in annesi Sevcan ve üvey babası Deniz Kurnaz'ın, 15 gün önce Alancık Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılarak Amasya'ya yerleştiği öğrenildi. 

ÜVEY BABAANNE: ECRİN EVİN NEŞESİYDİ

Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üzerinden 2 ay geçen olayın aydınlatılmasını istedi. Hacer Kurnaz, "Torunumla ilgili hiçbir şey öğrenemedik. 'Ayakkabısı, kazağı, kemikleri bulundu' dediler. DNA testi için evde çocuğa ait ne varsa aldılar. Kıyafetlerini, saç bağını, emziğini hepsini götürdüler. Beklemedeyiz. Hiçbir haber yok.

Bu iki ay çok zor geçti. Allah hiç kimsenin başına vermesin. O evin neşesiydi, gülüydü. Onunla beraber uyuyorduk, geziyorduk. 4 çocuk büyüttüm ama Ecrin hepsinden değerliydi. Ben ona çok alışmıştım, ısınmıştım. Nereye gitsem yanımdaydı. Annesinden fazla ben ilgilenirdim onunla.

Gece yatağa yattığım zaman, aklıma geldiği zaman uyuyamıyorum. Çok aklıma geliyor. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor. 2 aydır bizim ne yaşadığımızı kimse bilmiyor, herkes konuşuyor. Konuşsunlar ben milletin lafında değilim, çocuğumun peşindeyim.

Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evin önünde oynayan bir çocuk bir dakikada nere gidebilir, bilmiyorum. Bilsem, görsem söyleyeceğim. İnşallah bir yerden, bir hayırlı haber çıkar. Ecrin sağdır inşallah, hep dua ediyorum Allah'a" diye konuştu.

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