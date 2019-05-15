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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/VEZİRKÖPRÜ (Samsun) (DHA)
15.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Ecrin için 16 kilometrekarelik alan yeniden taranıyor

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Ecrin için 16 kilometrekarelik alan yeniden taranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde devam ediyor. Bugüne kadar 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kızın muhtemel kaybolma alanlarında yeniden arama çalışması başlattı.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, geçen hafta salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi.

Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

ARANAN ALANLAR YENİDEN ARANIYOR

Küçük Ecrin'i arama çalışmaları 9'uncu gününde devam etti. Bugüne kadar 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kızın muhtemel kaybolma alanlarında yeniden arama çalışması başlattı. Bölgeye gelen jandarma timleri arama çalışmaların sürdürüyor. Çalışmalarda AFAD'a ait 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.

Öte yandan Ecrin Kurnaz'ın kaçırılma ihtimaline karşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma yürütüldüğü, aile üyelerinin ilişkilerinin mercek altına alındığı öğrenildi.

'16 KİLOMETREKARELİK ALAN GENİŞLETİLİYOR'

Arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, "16 kilometrekarelik bir alanı didik didik aradık. Sadece bizim 100'e yakın personelimiz var. Köydeki vatandaşlarımızın da katılımıyla her yer didik didik arandı. Onun dışında deniz polisiyle birlikte köyün etrafındaki baraj gölünün kıyıdan içeriye doğru 15 metre şekilde dip ve yüzey taraması da yapıldı. Bu bölgede en muhtemel alanlarını tekrar bir daha arıyoruz. Ayrıca bu çapı genişleterek aramaya devam ediyoruz. Aramalar adli soruşturma sürecini yürüten başsavcılıkla da yaptığımız görüşmeler doğrultusunda sürekli bir değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Aramaları süre açısından da yön açısından da değerlendirip devam ettiriyoruz. Adli soruşturma süreci içerisinde yer bir bulguya rastlanır yeni bir gelişme kaydedilirse olay kayıp vakası olmaktan öteye bir hal alırsa biz arama çalışmalarını durdurmayı planlıyoruz. Ama şu an adli soruşturma süresince bize verilen o yönde bir bilgi olmadığı için arama çalışmaları faaliyetlerimize devam ediyoruz" dedi.

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