Ecevit'e 13. yıl anması
ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 13’üncü yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Devlet Mezarlığı’ndaki törene Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP’li bazı milletvekilleri, DSP Parti Meclisi üyeleri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Ecevit’in kabrine çelenk bırakmasının ardından dualar edildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle