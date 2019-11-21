Ecevit tartışması başlattı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir genel başkana yönelik el pençe duruyordu, bilmem ne yapıyordu... Bunlar yakışık alan şeyler değil. Sayın Ecevit, Alparslan Türkeş’le de, Süleyman Demirel’le de, Bill Clinton’la da nasıl konuşacağını biliyordu; Kıbrıs’a çıkartma yaparken de ABD’ye nasıl cevap vereceğini bilen bir liderdi” tepkisini verdi.

‘HADDİNİ BİLDİRİN BAŞKAN’

Zengin ise “Eğer siyasetin içerisinde milletvekili, grup başkan vekili, başbakan, cumhurbaşkanı olarak varsanız hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir, hesap da verirsiniz, gündeme de gelir. İnsanlar vefatından sonra tabu hâline gelmiyor, insanlar hatalarından ari olmuyorlar” dedi. Özkoç’un, “Ecevit ile ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir” sözleri tartışmayı tırmandırdı. Zengin, “Haddin ne demek, bunu reddediyorum” tepkisini gösterdi. Özkoç da, “Ulan, böyle bir grup başkanvekilliği olmaz. Bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır. Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine MHP’li Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

ZENGİN’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Özkoç, aranın ardından başlayan oturumda Zengin’e yönelik ifadeleri nedeniyle özür dilerken, Zengin de, Özkoç’a özrü nedeniyle teşekkür ederek, “Bu kadına haddini bildirin” sözünün Ecevit’in başörtüsüyle yemin etmek isteyen Merve Kavakçı’ya yönelik sözlerini anımsattığını savundu. Zengin, “Sizin Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu önemli bir şey yaptı, ona da ben teşekkür ediyorum. Dedi ki: ‘Biz başörtülü kadınlara haksızlık yaptık.’ Şimdi, bizim yaralarımız var, hâlâ var” diye konuştu.

ÖZKOÇ: KORKMUYORUZ

CHP’li Özkoç da dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kimsenin yaşam tarzıyla ilgili sorunlarının olmadığını belirterek, “Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konularından uzaklaştıramazsınız. Allah’a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman veririz ama sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz” dedi.



