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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ - Gizem KARAKIŞ/ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ecevit tartışması başlattı

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Ecevit tartışması başlattı

Vergi paketinin önceki akşam Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sırasında AK Partili Özlem Zengin, iktidara yönelik eleştirilere yanıt verirken, “‘Dış politika’ diyorsunuz... Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton’ın karşısında el pençe duran yani?” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Rahmetli olmuş, daha önceden devlete hizmet etmiş bir genel başkana yönelik el pençe duruyordu, bilmem ne yapıyordu... Bunlar yakışık alan şeyler değil. Sayın Ecevit, Alparslan Türkeş’le de, Süleyman Demirel’le de, Bill Clinton’la da nasıl konuşacağını biliyordu; Kıbrıs’a çıkartma yaparken de ABD’ye nasıl cevap vereceğini bilen bir liderdi” tepkisini verdi.

‘HADDİNİ BİLDİRİN BAŞKAN’

Zengin ise “Eğer siyasetin içerisinde milletvekili, grup başkan vekili, başbakan, cumhurbaşkanı olarak varsanız hayatta hesap verdiğiniz kadar öldükten sonra da onun içerisindesinizdir, hesap da verirsiniz, gündeme de gelir. İnsanlar vefatından sonra tabu hâline gelmiyor, insanlar hatalarından ari olmuyorlar” dedi. Özkoç’un, “Ecevit ile ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir” sözleri tartışmayı tırmandırdı. Zengin, “Haddin ne demek, bunu reddediyorum” tepkisini gösterdi. Özkoç da, “Ulan, böyle bir grup başkanvekilliği olmaz. Bu hanımefendinin yaptığı çok ayıptır. Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine MHP’li Başkanvekili Celal Adan oturuma ara verdi.

ZENGİN’DEN ÖZÜR DİLEDİ

Özkoç, aranın ardından başlayan oturumda Zengin’e yönelik ifadeleri nedeniyle özür dilerken, Zengin de, Özkoç’a özrü nedeniyle teşekkür ederek, “Bu kadına haddini bildirin” sözünün Ecevit’in başörtüsüyle yemin etmek isteyen Merve Kavakçı’ya yönelik sözlerini anımsattığını savundu. Zengin, “Sizin Genel Başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu önemli bir şey yaptı, ona da ben teşekkür ediyorum. Dedi ki: ‘Biz başörtülü kadınlara haksızlık yaptık.’ Şimdi, bizim yaralarımız var, hâlâ var” diye konuştu.

ÖZKOÇ: KORKMUYORUZ

CHP’li Özkoç da dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kimsenin yaşam tarzıyla ilgili sorunlarının olmadığını belirterek, “Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konularından uzaklaştıramazsınız. Allah’a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman veririz ama sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz” dedi.

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