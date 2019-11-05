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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaan ULU- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
05.11.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Ecevit, ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

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Ecevit, ölümünün 13'üncü yılında mezarı başında anıldı

ESKİ başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13'üncü yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren eski başbakanlardan Bülent Ecevit için, ölümünün yıl dönümünde Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi. Törene, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile DSP Parti Meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Törene katılanlar Ecevit'in mezarına çiçek bıraktıktan sonra dua etti.

'GERÇEK BİR CUMHURİYETÇİ, GERÇEK BİR HALKÇI'

Törende konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ecevit'in sadece DSP'lilerin değil, tüm Atatürkçülerin onursal genel başkanı olduğunu ve tam bağımsız bir Türkiye hedeflediğini belirterek, "O, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz bekçisi, gerçek bir cumhuriyetçi, gerçek bir halkçı, milliyetçi, devletçi, laiklik ilkesine, inançlara 'saygı' kavramını yükleyen gerçek bir devrimciydi" dedi.

'O HEPİMİZİN LİDERİYDİ'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ender yetiştirdiği bir devlet adamını andıklarını belirterek, "Bugün burada siyaseti sevgiyle yoğurarak yapmış, siyaseti sevgiyle ve hoşgörüyle özdeşleştirmiş bir büyük insanı anıyoruz. O hepimizin lideriydi. Hiç şüphe yok ki bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı kutsal emaneti ondan sonra layıkıyla taşıyan 2'nci genel başkanımız İsmet İnönü'den sonra aynı misyonu ve ekolü hiç bozmadan ve sapmadan şerefle taşıyan bir siyasetçiyi anıyoruz" diye konuştu.

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