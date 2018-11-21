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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/DHA
21.11.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Ecem davasında flaş gelişme! Tanıklık yapmadı

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Ecem davasında flaş gelişme! Tanıklık yapmadı

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, sevgilisinin kızı Ecem Balcı’yı (17) öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kara’nın (45) mahkeme tarafından çağrılan eşi, tanıklık yapmadı.

Gölcük’te yaşayan Ecem Balcı, 5 Ocak günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra’nın Kaltalkayası Mevkii’nde kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son verdi. Anne Ercömert’in cesedi, denizde 2 gün süren aramalar sonucunda bulunarak, toprağa verildi. 

Annesinin intiharı üzerine de ortaya çıkmayan genç kızın izini süren polis, Ecem Balcı’nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Cep telefonu kayıtları incelendiğinde de Ecem’in, erkek arkadaşına, Süleyman Kara’nın define bulduğunu, çok zengin olduklarını söylediği mesajlar bulundu. Süleyman Kara’nın, Ecem Balcı’nın kaybolmasından sonra ’tarihi eser kaçakçılığı’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı. Cezaevinde ifadesi alınan Süleyman Kara, Ecem Balcı’yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük’ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı’nın cesedi bulundu. Süleyman Kara ilk duruşmada ise suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülmeye devam edilen duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, delilleri karartmak suçlaması ile tutuksuz yargılanan İ.D.’nin oğlu M.E.D. de tanık olarak dinlendi. M.E.D., Ecem ile yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Ecem bana annesinin eski eşlerinden biri tarafından 14 yaşında hamile kaldığını, çocuk aldırdığını söylemişti. Ecem ne zaman kötü bir durumda olsa Süleyman’ı arardı. Ecem kaybolmadan önce bu taciz olayları ile ilgili şikayetçi olacaktı" dedi. Duruşmada, Süleyman Kara’nın tanık olarak mahkemeye çağırılan eşi E.K. ise tanık olmak istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Kara’nın tutukluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Ecem’in kuzeni A.A.’nın tanık olarak dinlenmesi için duruşmayı 19 Ocak 2019’a erteledi.

DURUŞMA SONUNDA TARTIŞMA

Duruşma sonunda adliye önünde Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, avukatı Aslıhan Şen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas ile bir açıklama yaptı. Ancak açıklama sırasında sanık yakınları sözlü sataşmada bulundu. İki grup arasında çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, yaptığı açıklamada, "Biz provokasyonlarla değil, adaletin sağlanmasıyla ilgi mücadele edeceğiz. Bu zamana kadar davalarda gördüğümüz şey, zaten türlü bahaneler uydurmaları oldu. Davayla alakası olmayan bazı ithamlarda bulunuyorlar. Bu şekilde de geçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız da gerçekleri ortaya çıkartmak. Bu yüzden ilk ifadesinde öldürdüğünü kabul edip daha sonrasında ise öldürmediğini söylüyor. Bu zamana kadar şüpheli ölümlerden cesaret alıyor. Bu ülkede yasalar var" dedi.

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