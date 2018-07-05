Ece bebek için seferberlik

Burak Kurs (37) ve Sinem Kurs (34) çiftinin, 7 aylık dünyaya gelen kızları Mavi Ece'ye, bağışıklık sistemiyle ilgili olan hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) hastalığı teşhisi konuldu. 'Histiosit' ve 'lenfosit' adı verilen hücrelerin tüm doku ve organlara giderek onların işlevlerini bozması olarak bilinen HLH hastalığı için tek çözüm ilik nakli. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavisi devam eden 4 aylık Mavi Ece bebek için bir seferberlik başlatıldı. 10 yıldır aynı tekstil firmasında çalışan anne Sinem Kurs, bireysel desteklerin yanı sıra Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler'in sahibi olduğu tekstil firmasında ilik bağışı için Kızılay aracının hizmet verdiğini söyledi. Kendi çalıştığı firmanın da bir bağış kampanyası düzenlediğini anlatan Kurs, "Bu hafta ilik için Türkiye taraması başlıyor. Uygun ilik bulunamazsa yurt dışından aranacak. Mavi'nin laboratuar sonuçlarında yüksek olan değerler var. İlik için bu değerleri düşürmemiz gerekli. Önümüzdeki hafta yeni bir ilaca başlıyoruz. Zorlu bir dönem olacak. Kemoterapi kadar bağışıklık sistemini kapatan ve enfeksiyona açık hale getiren bir ilaç kullanacağız. Çok dikkatli olmalı ve Mavi'yi çok iyi korumalıyız. Bu dönemde inşallah iliğimiz bulunur ve nakil için hazır oluruz" dedi. Kızları için Karşıyaka, Altay ve Göztepe gibi spor kulüplerinin bağış organizasyonu düzenlediğini anlatan Kurs, gelecek hafta özel bir mobil şirketinin de gün boyu bağış etkinliğine katılacağını dile getirdi. Anne Kurs, "Yola Mavi için çıkıyoruz ama başka canlara da dokunabilmeyi amaçlıyoruz. Umarım hem benim kızım hem başka canlar bu bağışlarla şifa bulacak. Kızılay'a verilen kanlar sadece Mavi için verilmiyor, ortak havuza gidiyor" dedi.

'3 TÜP KANLA RUHUNUZA HUZUR KATABİLİRSİNİZ'

Dünyada çok nadir görülen amansız hastalığın pençesinde minicik bir can Mavi Ece için sosyal medyada da #üçtüpkanmaviyecan etiketiyle bir paylaşım yapıldı. Daha önce üç kez lösemi hastalığına yakalanan milli dansçı Kaan Özelçam (15) için bir kampanya düzenleyen Kadınsal Hareketler Bunlar platformu üyeleri şimdi de Mavi Ece bebek için harekete geçti. Platform üyesi Mükerrem Şenel sahibi olduğu kalıp fabrikasında bir bağış kampanyası düzenlemek için hazırlıklara başladı. Kampanyanın verimli geçmesi için öncesinde hazırlık yaparak daha çok kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen platformun kurucusu Filiz Akın, "Daha önce Kaan Özelçam için kampanya düzenledik. Dualarla verdik her damlayı, çünkü çoğumuz anneydik. Kampanyamız sonrası çok geçmeden Kaan'a müjdeli haber geldi. İlik nakli oldu ve sağlığına gün gün kavuşuyor. Sıra Mavi Ece bebekte. İnşallah bu hastalığı yenecek ve güzel günlerini birlikte göreceğiz. 3 tüp kanla ailesine el, bebeklerine şifa olabilir, ruhunuza huzur katabilirsiniz" diye konuştu.

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