Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEbru'nun son mesajı: Gel beni buradan al
GeriGündem Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.03.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al

İSTANBUL Küçükçekmece’de bir rezidansın 9’uncu katından düşerek ölen Ebru Erdem’in o gece arkadaşı M.B.’ye “Kafam çok güzel gel beni buradan al” diye mesaj attığı ortaya çıktı...

İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek şüpheli bir biçimde ölen Ebru Erdem'le (18) ilgili soruşturma sürüyor.

Erdem'in o gece kız arkadaşı M.B.'ye attığı mesaj ortaya çıktı. M.B. "Birkaç gün önce beraberdik. Birlikte Edirne'ye gitmiştik, gezdik. O gece bana 'Kafam çok güzel' yazdı. Ben de 'Neredesin' dedim. 'Küçükçekmece'deyim' dedi. 'Gelip alayım seni' dedim. 'Tamam gel beni buradan al' dedi, 'Tamam' dedim. Bir daha cevap gelmedi" dedi. 

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Tutuklanarak cezaevine konulan Serdar Taş ifadesinde ise şunları söyledi: "Olay günü kız arkadaşımla evime gittik. İçki falan aldık. Oturduk içtik. Bu sırada kız arkadaşım uyuşturucu getirmişti. Bunu da kullandık. Ben kız arkadaşımla henüz 3 gün önce tanışmıştım. Ailesiyle ve ablasıyla telefonda tartıştı. Karşı taraftan da ona küfür edildiğini söyledi. Ben lavaboya gittim. Döndüğümde kendisini pencerenin dışına bırakmıştı. Yapma dedim. Sırtı bana dönüktü. Ben yaklaşmadım dahi... Zaten madde kullanmıştım. Tutmaya çalışırken düşer ve parmak izim kalırsa suç bana kalır diye düşündüm. Bu yüzden müdahale etmedim. Ben güvenliğe haber verdim. Ambulans çağrılmasını istedim. Daha sonra kız arkadaşımın o şekilde yerde yatar görünce kendimden geçtim. Oradan uzaklaştım."

Rezidansta şüpheli ölüm
daha fazla video için
Bu kez 9. kat
Bu kez 9. kat
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Öğretim görevlisinin sol bacağı dikildi... O şoför serbest

Bakan Albayrak: Nisan ayı ile birlikte yol haritasını açıklayacağız

Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al

Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davasında yeni gelişme