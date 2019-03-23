Ebru'nun son mesajı: Gel beni buradan al
İSTANBUL Küçükçekmece’de bir rezidansın 9’uncu katından düşerek ölen Ebru Erdem’in o gece arkadaşı M.B.’ye “Kafam çok güzel gel beni buradan al” diye mesaj attığı ortaya çıktı...
İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek şüpheli bir biçimde ölen Ebru Erdem'le (18) ilgili soruşturma sürüyor.
Erdem'in o gece kız arkadaşı M.B.'ye attığı mesaj ortaya çıktı. M.B. "Birkaç gün önce beraberdik. Birlikte Edirne'ye gitmiştik, gezdik. O gece bana 'Kafam çok güzel' yazdı. Ben de 'Neredesin' dedim. 'Küçükçekmece'deyim' dedi. 'Gelip alayım seni' dedim. 'Tamam gel beni buradan al' dedi, 'Tamam' dedim. Bir daha cevap gelmedi" dedi.
Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Tutuklanarak cezaevine konulan Serdar Taş ifadesinde ise şunları söyledi: "Olay günü kız arkadaşımla evime gittik. İçki falan aldık. Oturduk içtik. Bu sırada kız arkadaşım uyuşturucu getirmişti. Bunu da kullandık. Ben kız arkadaşımla henüz 3 gün önce tanışmıştım. Ailesiyle ve ablasıyla telefonda tartıştı. Karşı taraftan da ona küfür edildiğini söyledi. Ben lavaboya gittim. Döndüğümde kendisini pencerenin dışına bırakmıştı. Yapma dedim. Sırtı bana dönüktü. Ben yaklaşmadım dahi... Zaten madde kullanmıştım. Tutmaya çalışırken düşer ve parmak izim kalırsa suç bana kalır diye düşündüm. Bu yüzden müdahale etmedim. Ben güvenliğe haber verdim. Ambulans çağrılmasını istedim. Daha sonra kız arkadaşımın o şekilde yerde yatar görünce kendimden geçtim. Oradan uzaklaştım."
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