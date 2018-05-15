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    Ebru'nun ölümünde sır perdesi!

    Hürriyet Haber
    15.05.2018 - 06:06 | Son Güncelleme:

    Evinde ucu açık elektrik kablosunun bulunduğu küvette ölü bulunan ve intihar ettiğinden şüphelenilen tasarımcı Ebru Demetgül’ün arkadaşı Cem Mumcu, “İntihar olduğunu sanmıyorum” dedi

    34 yaşındaki Ebru Demetgül, renkli ve yaratıcı işleriyle tanınan bir görsel tasarımcıydı. Genç kadının beklenmedik vedası sevenlerini derinden sarsarken, ölümü intihar olarak ağırlık kazansa da ölüm nedeni sır olarak kaldı. Demetgül’ün cansız bedeni, önceki gün İstanbul’daki evinde saat 16.00 sıralarında arkadaşı tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, küvete sarkıtılmış ucu açık elektrik kablosu bulduğu belirtildi. Bu kanıt, genç kadının su dolu küvete elektrik verilerek intihar etmiş olabileceği şüphesini güçlendirdi. Değerlendirilen bir başka ihtimal ise, şofbenden kaynaklanan elektrik kaçağının kazaya neden olma ihtimali.

    ‘ELEKTRİK KAÇAĞI OLABİLİR’

    Demetgül’ün eski arkadaşı ve Cem Mumcu, Gazete Habertürk’ten İrem Koca ve Müslim Sarıyar'a konuştu. Mumcu, “Yakın bir arkadaşı kapıyı çilingirle açtırarak içeri girmiş. Arkadaşları son günlerde çok neşeli olduğunu söyledi. İntihar olduğunu sanmıyorum. Elektrik kaçağı olduğunu düşünüyoruz. Otopsi sonucunu bekliyoruz” dedi. Son günlerde iletişimlerinin azaldığını belirten Mumcu, Demetgül’ün yaklaşık bir yıl önce işinden ayrıldığını belirtti.

    Etiketler: HABER , haberler , gündem
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