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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)
07.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Ebrar'dan iyi haber geldi

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Ebrar'dan iyi haber geldi

RİZE'de, otomobilin çarptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede uyutulan yüzme il birincisi Ebrar Meral'in (12), sağlık durumu iyiye gidiyor. Kazadan 26 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hasta odasına alınan Ebrar, el sallayarak "Ben iyiyim" dedi.

Kaza, 11 Aralık'ta, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Trabzon'da 13-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali için Olimpik Yüzme Havuzu'nda son antrenmanı yapan Ebrar Meral, çıkışta yayalar için yeşil ışık yandıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Ancak kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen K.T. yönetimindeki 53 DS 182 plakalı otomobil, Ebrar Meral'e çarptı. Kaldırıma düşüp başını betona çarpan Meral yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ebrar Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü K.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Beyin travması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi altında tutulan Ebrar Meral'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Kazadan 26 gün sonra yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak hasta odasına alınan sporcu kız, el sallayarak "Ben iyiyim'' dedi. Şampiyon yüzücünün bir süre daha hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.

GIYABINDA MADALYA VERİLDİ

Kaza nedeniyle yüzme il birincisi olarak bir aydır hazırlandığı yüzme finaline katılamayan genç sporcuya gıyabında şampiyonluk madalyası verildi. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu’nda Aralık ayında gerçekleştirilen şampiyonada sporcunun fotoğrafı da skorboarda yansıtılmıştı.

'EBRAR’A ŞİFALAR DİLEDİ'

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da, Ebrar Meral’e şifalar dileyerek, "Rize’de kaza geçiren tedavisi devam eden sporcumuzun ailesi ile görüştüm. Bu olay bizi derinden üzdü. Tekrar buralara döneceğine olan inancımız tam. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Daima dualarımız onunla olacak" dedi.

 

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