Ebrar isminin anlamı ne? Ebrar ne demek?

Ebrar ismi genellikle kız çocuklarına verilmektedir. Fakat buna rağmen nadiren de olsa erkek çocuklara konulmaktadır. Anlam olarak iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir. Bu ismin anlamı, bütün iyilik ve güzellikleri üzerinde taşıyan kimseleri ifade eder.

Ebrar İsminin Özellikleri

Ebrar ismi saflığı ve temizliği temsil eder. Güzel huyu ve ahlakı işaret eden bir isimdir. Bu ismi taşıyan çocuklar dürüst ve merhametli olurlar. Kendilerinden beklenen görevleri layıkıyla yerine getiren güvenilir kimselerdir. Adalet duyguları gelişmiştir. Hayır sahibi olan bu kimseler, çevrelerindeki kimselere yardım etmeyi severler. Toplumda saygı gören, kabul edilen kişiler olurlar.

Ebrar İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Ebrar İsmi Kur'an'da geçmektedir. İnfitar suresinin 13. ayetinde iyi insanları ifade etmek için kullanılmıştır.