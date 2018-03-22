Ebediyete uğurlandı

Bölükbaşı için TBMM’de düzenlenen törene eşi Sema, kızları Zeynep ve Hande ile yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM idare amirleri Salim Uslu ve Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Bülent Turan, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, bazı eski bakan ve milletvekilleri ile Meclis başkanları katıldı.

Törende MHP grup başkanvekilleri Erhan Usta ve Erkan Akçay’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda MHP’li yönetici ile eski ve yeni milletvekilleri de hazır bulundu. Bölükbaşı’nın kızı Zeynep Bölükbaşı törenin ardından kortejin önünde babasının fotoğrafını taşıdı. Meclis’teki törenin ardından Deniz Bölükbaşı’nın cenazesi Kocatepe Camisi’ne getirildi. Buradaki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda eski bakan ve milletvekili katıldı. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli tören sırasında uzun süre sohbet etti. Bölükbaşı’nın cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.



