EBA kurs öğrenci kayıt işlemleri nasıl yapılır? E-Kurs DYK başvuruları başladı...
MEB tarafından uygulanan ve öğrenciler tarafından çok talep gören sistemlerden biri olan EBA DYK E Kurs için başvurular dün başladı. Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler şimdi internette EBA kurs öğrenci kayıt işlemleri nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyorlar. DYK E-Kurs başvurusu, öğrencilerin kendilerini eksik hissettiği alanlarda önem arz edecek. Peki, E-Kurs kayıt işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, EBA öğrenci girişi ile E Kurs başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları başladı. Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) E Kurs DYK ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. e-Kurs ile DYK başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler E kurs başvurusu yapabilir? İşte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvurusuyla ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...
ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE DYK E KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aşağıda yer alan E-Kurs başvuru linkine tıkladıktan sonra, sağ üstte bulunan öğrenci girişi butonuna basınız. Bu butona bastıktan sonra karşınıza 3 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler, E-Okul öğrenci girişi, açık lise öğrenci girişi ve mezun öğrenci girişi şeklinde olacak. Buradan, size uygun olanı seçtikten sonra kayıt işleminize başlayabilirsiniz.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğretmen başvuruları 14-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Öğrencilerin başvuruları ise 19 Eylül tarihinde başladı ve 23 Eylül tarihine kadar tamamlanacak.
24-29 Eylül tarihlerinde sınıfların oluşturulmasının ardından kursların başlayacağı tarih ise 30 Eylül olacak. DYK kursları 7 Haziran tarihine kadar devam edecek.
KİMLER E-KURS BAŞVURUSU YAPABİLİYOR?
5'inci sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler kurslardan faydalanabilecek. Mezun öğrenciler de istemeleri halinde kurslara dahil olabilecek.
5,6,7,9,10,11. sınıf öğrencileri, haftalık 5 ders ve 12 saat,
8. sınıf öğrencileri, haftalık 6 ders ve 18 saat,
12.sınıf ve mezun öğrenciler, haftalık 6 ders ve 24 saat eğitim görebilecek.
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HANGİ ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLECEK?
Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.
Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
SINIF MEVCUDU 20'DEN FAZLA OLAMAYACAK
Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir. Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
MEVCUT 10'UN ALTINA DÜŞERSE SINIF KAPATILABİLİR
Açılan her bir kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-Kurs Modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.
ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİ TERCİHİNE GÖRE YAPILIYOR
Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi müdürü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılıyor.
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