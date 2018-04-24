EBA kurs kaydı nasıl yapılır? EBA kurs girişi

Çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu EBA , öğrencilere eksik oldukları dersleri tamamlama fırsatı sunarken; öğretmenler de paylaşılan not ve sunumlara rahatlıkla ulaşabilmektirdir. EBA 2. Dönem kursları devam ediyor. 18-24 Haziran tarihleri arasında alınacak başvuruları alınacak olan EBA 3. Dönem dersleri ise 2 Temmuz’da başlayacak.

Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih kurs başvurusunda bulunabilirler.



Özel okul öğrencileri, okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.



EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



EBA’nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın. Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.



Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek. İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.



Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz. Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.