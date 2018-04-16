EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? EBA kurs girişi

Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan EBA kursları, öğrencilerin yetersiz kaldıkları veya anlamadıkları derslerdeki eksiklerini gidermelerini sağlıyor. Öğrencilerin okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanabilmesi esasına dayanan EBA kursları, her yıl 3 dönem olarak düzenleniyor. Birinci dönemin ardından 18 Şubat’ta başvuruları sona eren ikinci dönem dersleri 3 Mart 2018’de başladı. Peki EBA’nın son dönemi olan yaz kursu başvuruları ne zaman?

2 Temmuz’da başlayacak yaz dönemi kurslarının başvuruları, 18-24 Haziran tarihleri arasında alınacak.

EBA GİRİŞ SAYFASI



EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



EBA’ya giriş, eba.gov.tr internet sitesinden yapılır. Kullanıcılar giriş için; e-Okul bilgileri, Mebbis bilgileri, EBAKOD ve açıköğretim bilgilerini kullanılabilir. Giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişim sağlanamaz. EBA giriş işlemi sonrasında kurslar için başvuru da yapılabilir.



KİMLER EBA’YA BAŞVURABİLİR?



EBA kurs başvurusu; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan resmi/özel ortaöğretim okulları, resmi/özel ortaokullar, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri ile mezun durumunda bulunan öğrenciler tarafından yapılabilir. Örgün öğretim öğrencileri, okullarından şifrelerini alarak kurs için başvuru yapabilirler. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alabilir ve başvurularını tamamlayabilirler. Açık öğretim öğrencileri ise e-Kurs şifrelerini halk eğitim merkezlerinden temin ederek kurs başvurularını yapabilirler.