EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs başvuru ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs başvuru ekranı
GeriGündem EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs başvuru ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
24.06.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs başvuru ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs başvuru ekranı

EBA Kurs başvurusu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yaz boyunca ekstra eğitim almak isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Öğretmen başvuruları 17-23 Haziran tarihlerinde tamamlanan EBA'da öğrencilerin kurs başvuruları ise 24-30 Haziran aralığında alınacak. Peki, EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte, binlerce öğrencinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

EBA yaz kursu başvurusu için resmi süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kabul ettiği başvurular, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından alınacak. Peki, EBA kurs başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

EBA YAZ KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EBA kurs başvurusu 24-30 Haziran tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından 1-7 Temmuz aralığında sınıflar hazırlanacak. 8 Temmuz tarihinde ise kurslar başlayacak. Kurslar 1 Eylül tarihine kadar devam edecek.

BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

YAZ DÖNEMİ KURS BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. 

Halk eğitimi merkezince yürütülen kurslarda ise; yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs
verilebilir.

Kurslarda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz

ÖĞRENCİLER KURS MERKEZLERİNİ TERCİH EDEBİLECEK

Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Köprüde bir otomobil takla attı... Trafik kilit
Bu sabah panoya asıldı... İl Seçim Kurulu, resmi olmayan İstanbul seçim sonuçlarını açıkladı
İstanbul seçimini yaptı... İşte sonuçlar
İşte İstanbul'un ilçelerindeki oy oranları