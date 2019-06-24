EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? E-Kurs başvuru ekranı
EBA Kurs başvurusu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yaz boyunca ekstra eğitim almak isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Öğretmen başvuruları 17-23 Haziran tarihlerinde tamamlanan EBA'da öğrencilerin kurs başvuruları ise 24-30 Haziran aralığında alınacak. Peki, EBA Kurs başvurusu nasıl yapılır? İşte, binlerce öğrencinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
EBA yaz kursu başvurusu için resmi süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kabul ettiği başvurular, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından alınacak. Peki, EBA kurs başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
EBA YAZ KURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EBA kurs başvurusu 24-30 Haziran tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından 1-7 Temmuz aralığında sınıflar hazırlanacak. 8 Temmuz tarihinde ise kurslar başlayacak. Kurslar 1 Eylül tarihine kadar devam edecek.
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YAZ DÖNEMİ KURS BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.
Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir.
Halk eğitimi merkezince yürütülen kurslarda ise; yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs
verilebilir.
Kurslarda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz
ÖĞRENCİLER KURS MERKEZLERİNİ TERCİH EDEBİLECEK
Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapabilecek.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifreleri alarak, bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edebilecek.
Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilecek.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından istediklerini tercih edebilecek.
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