EBA kurs başvurusu için son 6 gün! EBA kurs başvurusu nasıl yapılır?
EBA kurs başvurusu, 11 Şubat Pazartesi günü itibariyle araştırılmaya başlandı. 17 Şubat tarihinde son başvuru işlemleri gerçekleştirilecek olan EBA kurs başvurusu, EBA'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, EBA Kurs başvuru işlemini gerçekleştirirken hangi aşamalara dikkat etmek gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
EBA kurs başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. 11 Şubat'ta başlayan EBA kurs başvuruları için başvuru adımları merak ediliyor. İşte detaylar.
Öğrenci başvuruları, 11 Şubat ve 17 Şubat tarihleri arasında alınacak. Kurslar 25 Şubat tarihinde başlayacak.
EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EBA’nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın.
Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.
Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.
Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek.
İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.
Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek.
Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz.
Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.
EBA KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.
Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilecek. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında da kursa katılma hakkına sahip olacak.
Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.
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